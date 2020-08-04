شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تختار الحكم المصري سيد مراد لمحاضرة لحكامه on line والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقي سيد مراد نائب رئيس اللجنة الفنية بلجنة الحكام الحكام الرئيسيه السابق دعوة من محمد بن عيسي رئيس لجنة تطوير التحكيم بالجزائر للمشاركة كمحاضر في كورس الحكام التي تنظمه لجنة حكام الجزائر برئاسة محمد غوتي لحكامها والذي يقام اون لاين عبر تطبيق زوم وستكون عنوان محاضرات اليوم الأخطاء التكتيكية وشدة المخالفات وتمركز وتحرك الحكم .

و لبي سيد مراد هذه الدعوة الكريمة وقدم الشكر للجنة حكام الجزائر وأعرب عن شكره وامتنانه لهم متمنيا كل التقدم والاذدهار دائما للتحكيم الجزائري والتحكيم العربي والأفريقي.

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في سياق مغاير استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية خلال الفترة المقبلة بعد ان تم صرف مستحقات الحكام كاملة لاول مرة في تاريخ الحكام والتي وصلت الي 15 مليون جنيه تم صرفها خلال الاشهر الخمسة الاخيرة علي ان يتم صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية علي اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا.

من ناحية اخري استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد علي تعيين حكمين دوليين في معظم مباريات الأهلي والزمالك على أن يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var.

وافادت مصادر بأن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبًا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولى حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 أشهر وأيضًا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.