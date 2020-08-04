شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365 : مليون جنيه سر تأجيل الزمالك لتجديد عقد حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365 ، أن حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، طلب الحصول علي 2 مليون جنيه بصورة فورية بعد قرار تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بعد الجلسة التي عقدها معه إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك واتفق معه خلالها علي تقاضي ٨ مليون جنيه و٥٠٠ ألف جنيه في الموسمين صافية من الضرائب ليطلب حازم إمام الحصول علي ٥٠٪؜ من السنة الأولي المقدرة ب٤ مليون جنيه لوجود ارتباطات لديه.

وأضاف الاعلامي محمد شبانه ، أن تيجانا اقترح علي حازم امام تيجانا تقاضي مليون جنيه كمقدم عقد في الفترة المقبلة علي جزئين خاصة إن الموسم لم ينتهي وتمسك اللاعب بتقاضي مليون جنيه بشكل فوري ليتم ارجاء تجديد التعاقد لحين عرض الأمر بالكامل علي مرتضي منصور رئيس النادي.

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