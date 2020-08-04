شبانه في لايف الخليج 365.. استبعاد مصر من التصويت في انتخابات كاف بسبب اللجنة الخماسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يكون له حق التصويت في انتخابات الاتحاد الافريقي المقرر لها مارس المقبل في حالة استمرار اللجنة الخماسية علي رئاسة اتحاد الكرة لانها لجنة وليست مجلس منتخب. كشف محمد شبانه عبر برنامج مع شبانه علي صفحات الخليج 365 أن الاتحاد الدولي قد مد للجنة الخماسبة لمدة 4 اشهر وهناك انباء عن التجديد للجنة لفترة جديدة تنتهي بعد نهاية اوليمبياد طوكيو وعندها لن يكون للجنة حق التصويت في انتخابات كاف وهناك رأي اخر وهو إقامة انتخابات جديدة لمدة 4 سنوات وهذا هو الرأي الاقرب عقب انتهاء مدتهم في نوفمبر المقبل. Advertisements الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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