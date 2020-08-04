تقرير.. فيفا منحه الحق.. هل أخطأ الأهلي في التفكير باستبعاد رمضان أمام إنبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يدرس النادي الأهلي الموقف القانوني لمشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، من المشاركة مع الفريق ببطولة الدوري.

واستعار النادي الأهلي رمضان صبحي لمدة موسم تنتهي يوم 30 يونيو الماضي.

وبقي رمضان صبحي مع النادي الأهلي بسبب تفشي فيروس كورونا، لتتوقف كافة المسابقات حول مستوى العالم لمدة 3 أشهر.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "نتخذ عدة إجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، الأيام المقبلة ستشهد حسم كل الأمور، لكننا نريد أولًا التأكد من قانونية مشاركة اللاعب أمام إنبي، وهو ما قد يؤدي لغيابه إذا لم نتمكن من حسم الأمر".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في أول مباراة رسمية للفريق بعد التوقف، يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الدور الأول.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديلات لتتلاءم مع مستجدات انتشار فيروس كورونا، وتوقف كافة المسابقة حول العالم.

Advertisements

ومنح فيفا الحق للأندية التي يلعب بها اللاعبون حاليا لختام الموسم معه، لتمتد كافة العقود لنهاية الموسم، وعدم تفعيل العقود الجديدة للاعبين، إلا مع الموعد الجديد لانطلاق المقبل.

وحسم فيفا الجدل في حالة وجود تعارض بين موسمي اللاعب، ليمنح الأفضلية للنادي الذي يخوض اللاعب موسمه معه ليكمل الفريق موسمه بنفس القائمة، على أن يلتحق بالفريق الجديد، أو يعود لناديه الأصلي بعد نهاية موسمه أولا مع الفريق المعار له.

وبذلك يحق للنادي الأهلي أن يحتفظ برمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري.

ووضع الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا مبدئيا لنهاية الموسم الجاري بنهاية أكتوبر، فيما وضع الكاف مقترحا بأن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 16 أو 17 أكتوبر القادم، ومباراتي نصف النهائي أحد يومي 25، و26 سبتمبر لمواجهة الذهاب، والعودة أحد يومي 2،و3 أكتوبر.

وينطلق الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 12 سبتمبر، فيما يغلق باب الانتقالات الصيفية يوم 5 أكتوبر.