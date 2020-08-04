قناة الزمالك: بنشرقي وأوناجم يصلان غداً.. ومسحتين قبل انضمامهم للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، سيصلان للقاهرة غداً الأربعاء، مشيراً إلى أنهم سيقومون بعمل مسحة طبية قبل انضمامهم لمعسكر الفريق.

وقال طارق يحيى عبر قناة نادي الزمالك: "بنشرقي وأوناجم يصلان غداً للقاهرة في الساعة العاشرة صباحاً وسيقوموا بعمل مسحة أولى".

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وأضاف: "ثم سينضموا لمعسكر الفريق في برج العرب ولكنهم سينفصلوا عن باقي زملائهم، وسيؤدوا تدريباتهم على حدى".

واختتم طارق يحيى تصريحاته: "بعد ذلك سيقوموا بإجراء مسحة طبية ثانية، وإذا جاءت العينة سلبية سينضموا إلى التدريبات الجماعية للفريق".

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر ببطولة دوري WE المصري.