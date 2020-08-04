مانشستر سيتي يُعلن ضم جناح نادي فالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ضم الإسباني فيران توريس من نادي فالنسيا الإسباني.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه على موقعه الرسمي، أن توريس وقع على عقد لمدة 5 سنوات مع السيتي ليمتد حتى 2025.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن صفقة توريس كلفت خزينة السيتي 23 مليون يورو.

Advertisements

وقال توريس للموقع الرسمي عقب توقيعه للسيتي: "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى السيتي، كل لاعب يرغب في المشاركة في الفرق الهجومية، ومانشستر سيتي هو من أكثر الأندية الهجومية في كرة القدم العالمية، يشجع أسلوب بيب جوارديولا على الكرة الهجومية، وهذا ما أحبه".

وتابع توريس: "جوارديولا هو مدرب لديه سجل حافل في تحسين اللاعبين، إن جعله يشرف على تطوري هو حلم".

واختتم لاعب مانشستر سيتي الجديد تصريحاته: "فاز السيتي بالكثير من الألقاب في السنوات العشر الماضية، وآمل أن أتمكن من لعب دور في استمرار هذا النجاح".

جدير بالذكر أن توريس صاحب الـ20 عاماً يلعب في مركز الجناح، وشارك في 44 مباراة مع فالنسيا هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف.