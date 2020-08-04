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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أجرى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، صباح اليوم الثلاثاء، المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا للحكام ومراقبي المباريات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.
وخضع الحكام في مقر الاتحاد للمسحات الطبية وفقًا لتعليمات وأكواد وزارة الشباب والرياضة التي تم الإعلان عنها سابقًا تحت إشراف اللجنة الطيبة بالاتحاد برئاسة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة قبل عودة المنافسات المحلية.
كما أرسل اتحاد السلة خطابًا، اليوم الثلاثاء، إلى الأندية المقرر لها استكمال النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة يؤكد فيه على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل استئناف النشاط.
وأكد الخطاب المرسل إلى الاندية أنه من الضروري على الاندية موافاة الاتحاد بما يفيد عمل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المذكورة في كود وزارة الشباب والرياضة الصادر من اللجنة الطبية العليا.
وإليكم نص الخطاب:
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يجري المسحات للحكام.. ويخاطب الأندية بضرورة إجراء الفحوصات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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