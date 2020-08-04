تقارير: 3 أندية تواصلت مع وكيل تريزيجيه.. وأستون فيلا يحدد موقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن أندية باشاك شهير، جالاتا سراي وفناربخشة، تواصلت مع ويليام دافيلا وكيل المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة برمنجهام ميل المهتمة بأخبار أستون فيلا، فإن الثلاثي التركي أعلنوا لوكيل تريزيجيه رغبتهم في التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن العروض الثلاثة ستكون لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، بمقابل مادي يصل إلى مليون ونصف المليون يورو، مع راتب قدره مليوني يورو للاعب.

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وشددت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة أستون فيلا تستعد حاليًا لرفض أي عروض سيتم تقديمه إلى تريزيجيه بعدما بات من أهم لاعبي الفريق.

وأشارت إلى أن بقاء أستون فيلا بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز جاء ليقضي على آمال أي لاعب في الرحيل قبل الموسم المقبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا يريد تدعيم خطه الهجومي قبل الموسم المقبل، مع الإبقاء على تريزيجيه كأحد أهم مفاتيح اللعب بالنسبة له.