قبل عودة الدوري.. هل يتأثر الزمالك بغياب أوناجم وبنشرقي؟ (تحليل رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يستعد نادي الزمالك لاستئناف بطولة دوري WE المصري، بملاقاة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.

وسيدخل الزمالك اللقاء وغائب عن صفوفه أحد أهم أسلحته خلال الفترة الأخيرة التي لعب فيها الفريق، قبل فترة التوقف الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهما الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

ويعتبر الثنائي المغربي من أهم أعمدة نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة في طريقة اللعب، ولتسببهم في حصد لقبي كأس السوبر الأفريقي والمصري قبل توقف النشاط الرياضي.

وسيغيب الثنائي عن مباراة المصري، لعدم عودتهما من المغرب حتى الآن بسبب توقف حركة الطيران هناك، حيث أعلن النادي عن وصول بن شرقي وأوناجم بعد 48 ساعة، فور إتمام الإجراءات التي تعطلت بسبب أجازة عيد الأضحي المبارك.

والسؤال الذي يطرحه العديد من الأشخاص، هل سيؤثر غياب بن شرقي وأوناجم على الزمالك خلال المباريات المقبلة؟

ونظراً لأرقام الثنائي مع الزمالك خلال هذا الموسم في الدوري، تشير إلى أنهم أحد أبرز اللاعبين الذي يعتمد عليهم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

ولعب الزمالك 17 مباراة في الدوري هذا الموسم، شارك بن شرقي في 11 مباراة (8 أساسي و3 احتياطي) بإجمالي 765 دقيقة لعب، بينما شارك أوناجم في 13 مباراة (11 أساسي و2 احتياطي) بإجمالي 940 دقيقة لعب.

وسجل الزمالك 22 هدفاً خلال الـ17 مباراة التي خاضها، كان نصيب بن شرقي منها هدفاً وحيداً أما أوناجم فسجل هدفين.

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وكان 16 هدفاً من الـ22 هدفاً الذي سجلهم الزمالك هذا الموسم في الدوري، جاءوا عن طريق صناعة فرص، حيث صنع بن شرقي هدفاً أما أوناجم فصنع هدفين.

وصنع لاعبو الزمالك 119 تمريرة مفتاحيّة في 17 مباراة في الدوري، ساهم الثنائي المغربي في 30 تمريرة مفتاحيّة (14 تمريرة لبن شرقي و16 لأوناجم)، وساهم بن شرقي في خلق 15 فرصة سانحة للتسجيل للزمالك هذا الموسم، أما أوناجم فقام بخلق 18 فرصة.

وبلغت فرص تسجيل أوناجم للأهداف 9.5 فرصة، كانت 2.5 فرصة صحيحة منهم وسجل منها هدفين، أما بن شرقي فأُتيح له 15 فرصة للتسجيل كانت 3 منهم فقط صحيحة وسجل هدف وحيد، وبلغت نسبة الأهداف المتوقعة التي يسجلها بن شرقي إلى 3.57، بينما كانت النسبة لأوناجم 3.94.

وعلى مستوى التمريرات، فإن الثنائي المغربي يتميز بالتمريرات الدقيقة إلى حد ما، حيث تبلغ نسبة التمريرات الدقيقة التي قام بها أوناجم إلى 65% (270 تمريرة صحيحة من أصل 416 تمريرة)، أما بن شرقي فيتفوق على مواطنه حيث تبلغ نسبة تمريراته الصحيحة إلى 78% (251 تمريرة صحيحة من أصل 320 تمريرة).

ومرر أوناجم إجمالي 8 تمريرات طويلة، كانت 5 منهم صحيحة بنسبة دقة 63%، ومرر 242 تمريرة قصيرة صحيحة من إجمالي 305 تمريرة قصيرة بنسبة دقة 79%، أما بن شرقي فمرر 8 تمريرات طويلة صحيحة من أصل 13 تمريرة طويلة بنسبة دقة 62%، وقام بتمرير 238 تمريرة قصيرة صحيحة من أصل 286 تمريرة قصيرة بنسبة دقة 86%.

وعلى مستوى العرضيات، فإن بن شرقي أرسل 21 تمريرة عرضية كانت 5 فقط صحيحة بنسبة دقة 24%، أما أوناجم فتعتمد طريقة لعبه على التمريرات العرضية الكثيرة، حيث أرسل 103 تمريرة عرضية كانت 23 فقط صحيحة بنسبة دقة وصلت إلى 22%.

ويتميز الثنائي المغربي بالمهارة بالكرة، حيث قام بن شرقي بالمراوغة 45 مرة كانت 24 صحيحة بنسبة 53%، أما أوناجم فقام بـ51 مراوغة جاء 30 منها صحيحة بنسبة 59%.

ويتميز الثنائي بتمكنهم من استلام الكرة أثناء المباريات، حيث تمكن أوناجم من استلام الكرة 388 مرة صحيحة من أصل 395 مرة بنسبة 98%، أما بن شرقي فاستلم الكرة 326 مرة صحيحة من أصل 330 مرة بنسبة وصلت إلى 99%.