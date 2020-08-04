هيئة ستاد القاهرة : جاهزون لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك فى أفريقيا

أكد علي درويش، مدير هيئة ستاد القاهرة، أن مسؤولو النادي الأهلي لم يتواصلوا مع هيئة الاستاد من أجل خوض مباراة الإياب مع الوداد المغربي فى نصف نهائي دوريأبطال أفريقيا".
وقال درويش فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لم يحدث أى مخاطبة لأن ستادالقاهرة من الطبيعي أن يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتمني إقامة النهائي بينهما فى مصر".
وأضاف: "ستاد القاهرة جاهز لاستضافة أى مباراة خلال الفترة المقبلة، ونتمني التوفيق لقطبي الكرة المصرية فى بطولة أفريقيا".
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