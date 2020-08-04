اهلي جدة يفوز على الحزم برباعية فى الدورى السعودى

حقق فريق اهلي جدة فوزا ثقيلا على نظيره فريق الحزم بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢٣ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف اهلي جدة كلا من عبدالرحمن غريب، عمر السومة، عسيري

هيثم ويوسف الحربي في الدقائق ٣، ٥٠، ٨٦، ٨٨ من زمن اللقاء.

بينما أحرز ثنائية الحزم كلا من كارلوس ستراندبيرج و جوناثان كافو في الدقيقتين ٦٥، ٦٨ من زمن اللقاء.

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‏دخل فريق اهلي جدة المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : سعيد المولد، محمد خبراني، معتز هوساوي، لوكاس ليما. خط الوسط : دي سوزا، الفيس ساريتش، على الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب خط الهجوم : عمر السومة.

بهذة النتيجة يحتل نادى أهلى جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٠ نقطة، في حين ياتي نادي الحزم فى المركز الثاني عشر برصيد ٢٥ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.