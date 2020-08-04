الفيصلي يفوز على التعاون في الدوري السعودي

حقق فريق الفيصلي فوزا مهما على نظيره فريق التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢٣ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز ثنائية الفيصلي كلا من أحمد اشرف و لوان غييرمي في الدقيقتين ٩،٧٠ من زمن اللقاء.

بينما أحرز هدف التعاون الوحيد سيدريك أميسي في الدقيقة ٦٣ من زمن اللقاء.

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دخل فريق الفيصلي المباراة بالتشكيل الاتى :

مصطفى ملائكة، عبدالله الحسن، إيجور روسي، رافائيل سيلفا،

محمد قاسم، حسين ال منصر القحطاني، خايلم هايلاند، لوان غييرمي، يوسف الجبلي، أحمد اشرف، ويليام دي أوليفير.

بهذة النتيجة يحتل نادى الفيصلي المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٨ نقطة، في حين ياتي نادي التعاون فى المركز الثامن برصيد ٣٣ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.