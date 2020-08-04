مانشستر سيتي يتعاقد رسميًا مع فيران توريس من فالنسيا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع فيران توريس قادمًا من فالنسيا الإسباني، لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2025.

وذكر موقع نادي مانشستر سيتي الرسمي، أنه تم توقيع فيران توريس من فالنسيا كأولى صفقات السيتيزينز الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

ويلعب توريس في مركز الجناح، حيث لعب 44 مباراة مع فالنسيا في الموسم الماضي، وسجل ستة أهداف، ولم يكشف السكاي بلو عن القيمة المالية لتلك الصفقة، ولكن التقارير تشير إلى بلوغها 23 مليون يورو.