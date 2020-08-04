إصابة أيمن أشرف تزيد أوجاع دفاع الأهلي قبل لقاء إنبي

تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ضربة جديدة بعد ثبوت إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق.

ويواجه الأهلي أزمة دفاعية حادة قبل لقاء إنبي المقرر يوم الأحد المقبل في الدوري في ظل غياب ياسر إبراهيم للإصابة ورامي

ربيعة للإيقاف.

وخضع أيمن أشرف لفحص طبي أثبت إصابته بكدمة قوية في الكاحل وسيتحدد موقفه النهائي من لقاء إنبي وإن كانت الأمور تتجه لغيابه عن المباراة.