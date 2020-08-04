شاهد.. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة النصر بالدوري السعودي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة ال٢٣ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وركز الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال علي تكثيف التدريبات الفنية للاعبين وسط متابعة من الرئيس فهد بن نافل. التدريبات الفنية للاعبين وسط متابعة من الرئيس فهد بن نافل. وقام لوسيسكو مناورة على كامل مساحة الملعب،طبق خلالها بعض الجمل التكتيكية الذي يريد تنفيذها في المباراة. Advertisements ويحل فريق الهلال ضيفا على النصر غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة، في حين ياتي نادي النصر في المركز الثاني برصيد ٤٥.

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