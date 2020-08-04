شاهد.. الإسماعيلي يواصل تدريباته اليومية استعدادًا لاستئناف الدوري

واصل فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى المحلى. ويستعد الدراويش للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى، لحساب الجولة الـ19 بمسابقة الدورى المحلى. وخصص الفرنسى جوميز المدير الفني فقرة اهتم بها بالنواحي بالتكتيكية، أبرزها التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية والتسديد بعيد المدى. Advertisements بدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة قبل أن يقوم الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات تدربوا خلالها على لعب الكرة من لمسة واحدة وتحت الضغط بجانب كيفية ترجمة العرضيات إلى أهداف. يقوم الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات تدربوا خلالها على لعب الكرة من لمسة واحدة وتحت الضغط بجانب كيفية ترجمة العرضيات إلى أهداف. واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء ومنحهم التعليمات الفنية.

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