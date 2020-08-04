نقدم لكم فيديو أهداف مباراة أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في الجولة الـ23، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والأولى للفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا

تُنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق السعودي “سمير المعيرفي”، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة“.

تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة الاهلي اليوم: محمد العويس – لوكاس ليما – معتز هوساوي – محمد الخبراني – سعيد المولد – علي الأسمري – سارتيش – جوزيف دي سوزا – عبد الفتاح عسيري – عبد الرحمن غريب – عمر السومة.

تشكيلة الحزم اليوم: مليك عسله – وسام السويد – عبد الله الشمري – فاجنر أليماو – سيف بن حسين – أسامة الخلف – عبد العزيز الناشي – أدريس فتوحي – جوناثان كافو – كريم يودا – كارلوس ستراندبيرج

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للأهلي “عبدالرحمن غريب” 1-0

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هداف الأهلي الثاني “السومة” 2-0

هدف الحزم الاول “كارلوس” 1-2

هدف الحزم الثاني “جوناثان” 2-2

هدف اهلي جدة الثالث “هيثم عسيري” 3-2

هدف اهلي جدة الرابع “يوسف الحربي” 4-2

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