أبها يصدم جماهير اتحاد جدة في عودة الدوري السعودي

حقق أبها فوزاً هاماً على ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”، ضمن منافسات الجولة الـ23، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والأولى للفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبفوز أبها اليوم رفع رصيده الى النقطة 33 فى المركز السابع بترتيب جدول الدوري السعودي، فى المقابل تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة 23 فى المركز الثالث عشر.

افتتح الاتحاد أهداف اللقاء فى الدقيقة 20 عن طريق اللاعب البرازيلي “رومارينهو”، بعد ان تلقى تمريرة في عمق دفاع أبها من العبود، روضها ببراعة وسددها قوية في شباك عبدالعالي.

واستحوذ الاتحاد على مجريات الشوط الأول وفى الدقيقة 36 كاد ان يُضيف رومارينهو الهدف الثاني بتسديد كرة قوية من الجهة اليمنى والتي ارتطمت في قدم المدافع وخرجت بجوار القائم إلى الركنية.

ولم يصنع فريق أبها خلال شوط المباراة الاول أي فرص حقيقية لينتهي بتقدم الضيف بهدف نظيف.

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وفى الشوط الثاني ضغط فريق أبها وكانت البداية فى الدقيقة 46 من ضربة حرة مباشرة قريبة لمنطقة الجزاء، “سعد بقير” تولى تنفيذها وسددها قوية علت حائط الصد وذهب في المرمى ولكن جروهي تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وفى الدقيقة 48 تدارك أبها هدف التعادل عن طريق “تاهرات”، من ضربة ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع الاتحاد لتذهب إلى سعد بقير على الجهة اليسرى الذي أرسل عرضية نموذجية قابلها تاهرات برأسية رائعة في شباك مارسيلو جروهي.

الحكم ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل على تاهرات، ولكن بعد الرجوع إلى الفار أكد صحة الهدف واصبحت النتيجة الآن 1/1.

وفى الدقيقة 51 أضاع اللاعب “عمار الدحيم” فرصة التقدم مرة اخرى للاتحاد بتسديدة بعيدة من داخل منطقة الست ياردات.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق د(85) استطاع ابها ان يسجل هدف الفوز عن طريق اللاعب “عمار النجار” الذي تولى تنفيذ ركلة جزاء وسددها صاروخية على يسار جروهي ليقلب الطاولة على العميد، ويرفض الاحتفال، واطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ابها 2-1.

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