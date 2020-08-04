لاعب أبها: طموحنا البقاء في الدوري السعودي.. ولعبنا من أجل الفوز فقط على اتحاد جدة

أبدى مدافع فريق أبها مهدي تاهرات، سعادته الشديدة، بالانتصار الذي تحقق على اتحاد جدة، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز فريق أبها على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، ونجح مهدي تهرات في تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى العميد.

وقال تاهرات: “العودة للعب كانت جيدة بالنسبة لنا، وكنا نرغب في تقديم أداء مشرف وتحقيق فوز بعد استئناف الدوري السعودي“.

وأضاف في تصريحات عقب نهاية المباراة: “البداية لم تكن جيدة، بعد دخول هدف في مرمى أبها، لكن الشوط الثاني بعد تعليمات المدرب، قلبنا النتيجة، وكان هناك رغبة في الفوز، وهو ما تحقق في النهاية”.

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وواصل: “الراحة السلبية التي حصلنا عليها كانت عامل مؤثر علينا، ولكن سعداء بالعودة للمشاركة في المباريات، وكان هناك بروتوكول جيد قبل اللقاء”.

وأكمل: “طموحنا هو البقاء في دوري المحترفين السعودي، ونلعب كل مباراة من أجل المكسب فقط”.

وبهذه النتيجة، رفع نادي أبها رصيده إلى النقطة 33 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نادي اتحـاد جدة عند النقطة 23 في المركز الـ23.

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