أوفيني: نعتذر لجماهير اتحاد جدة.. ولا نستحق الفوز على أبها

تقدم مدافع فريق اتحاد جدة “برونو أوفيني”، باعتذار إلى جماهير العميد، بعد السقوط في فخ الخسارة من جديـد أمام أبها، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وسقط فريق الاتحاد، في فخ الهزيمة أمام مضيفه أبها، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال برونو في تصريحات عقب نهاية المباراة: “اعتذر لجماهير اتحاد جدة على الأداء والنتيجة، نحن في حاجة للجماهير، واليوم لم نستحق الفوز على أبها مطلقا، ولكن لابد أن نكون يدًا واحدًا، واعتذر للجميع وجماهير الفريق عن الخسارة”.

وأضاف: “لم تسنح الكثير من الفرص أمام أبها، ولم نلعب سويا مع لاعبي خط الدفاع كثيرا في الفترة الماضية، ولكن سنعمل على إصلاح الأخطاء من أجل تعويض الخسارة أمام أبها”.

وواصل أوفيني: “انا وعمار الدحيم متفاهمين لكن بعض الاوقات تحدث هذه الاخطاء، لأن بعض اللاعبين صغار”.

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وأتم:” أثق في الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، لدينا عدة مباريات وقادرون على تحقيق الانتصارات في الفترة القادمة”.

فيما أعرب “عمار الدحيم” لاعب فريق الاتحاد عن حزنه للخسارة من أبها بهدفين مقابل هدف، في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الدحيم في تصريحات عقب نهاية المباراة:” لم نكن مركزين في المباراة خلال الشوط الثاني لذلك خسرنا اللقاء،

وأضاف:” فقدنا التركيز في بعض أوقات المباراة رغم تعليمات المدرب لنا، ولم نشعر بالارهاق مطلقا فقد قمنا بعمل معسكر قوي خلال الفترة الماضية التى سبقت انطلاق الدوري السعودي.

وبالخسارة أمام أبها، تجمد رصيد نادي الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما ارتفع رصيد نادي أبها إلى 33 نقطة في المركز السادس.

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