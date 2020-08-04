بث مباشر | شاهد أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “أهلي جدة والحزم” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في الجولة الـ23، بالدوري السعودي. تُنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق السعودي “سمير المعيرفي”. تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة“. يحتل فريق “أهلي جدة” المركز الرابع برصيد 37 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق نقطتين عن الثالث “الوحدة”، وبفارق نقطتين ايضًا عن صاحب المركز الخامس “الفيصلي”. Advertisements بينما يقبع فريق “الحزم” في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بفارق نقطين عن صاحب المركز الـ11 “الفيحاء”، وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة الذي يتواجد في المركز الـ13. اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر فيديو مباراة أهلي جدة والحزم ..

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