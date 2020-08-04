يوسف أوباما يُفجر أزمة داخل الزمالك ويطلب 15 مليون سنويًا بسلاح السعودية!

أشعل لاعب خط وسط فريق الزمالك يوسف أوباما غضب إدارة النادي بتفجيره لأزمة تتعلق براتبه السنوي، حيث يتمسك بالحصول على مبلغ 15 مليون جنيه سنويًا.

ورفض هداف الفريق في المرحلة التحضيرية لعودة الدوري المصري الممتاز عرض إدارة الزمالك من أجل تمديد العق نظير سبعة ملايين جنيه سنويًا.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ “الخليج 365” إن أوباما افتعل أزمة كبيرة مع مسئولي القلعة البيضاء، خاصة المشرف العام على الكرة “أمير مرتضى منصور”، الذي يتفاوض مع اللاعب لتمديد العقد.

وعرض أمير مرتضى على أوباما مبلغ 7 مليون جنيه سنويًا، لكن اللاعب رفض العرض جملة وتفصيلًا، مطالبا بالحصول على 15 مليون جنيه سنويا من أجل الموافقة على الاستمرار لمواسم قادمة، خاصة أن عقده متبقي على نهايته موسم واحد، ويحق له التوقيع لأي نادٍ جديد خلال سوق الانتقالات الشتوية 2021 دون الرجوع للزمالك.

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ويمتلك أوباما عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي وتم عرضه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من جانب أحد وكلاء اللاعبين هذا الصيف.

ويسعى يوسف أوباما إلى تعديل عقده مع الزمالك والحصول على 15 مليون سنويًا، خاصة أنه يقدم مستوى جيد مع الفريق الأبيض منذ الموسم الماضي، ويسجل ويصنع الأهداف بانتظام، ويرى أنه يتعرض لظلم فادح بسبب عدم تقديره ماليًا من قبل إدارة الفريق، وهناك بعض اللاعبين يحصلون على مبالغ مالية أكبر منه.

وأكد أوباما أنه لن يقبل إلا بالحصول على 15 مليون جنيه سنويًا، أو الرحيل إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، بعدما ذكرت بعض التقارير وجود اهتمام ملموس من أحد الأندية السعودية.