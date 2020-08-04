السماح بعودة جماهير كرة القدم الألمانية إلى الملاعب لكن بشروط



يأمل مسؤولو كرة القدم الألمانية في عودة الجماهير إلى الملاعب الشهر المقبل، لكن لا يبدو أن موسم الدوري الألماني الممتاز المقبل سيكون اعتياديا.



إذ لن يُسمح للجماهير بشرب الجعة أو الوقوف في المدرجات، مثل المدرج الجنوبي الشهير باسم "الحائط الأصفر لنادي بوروسيا دورتموند"، على الأقل في البداية. وسيحضر فقط مشجعو الفريق المضيف حتى نهاية العام.



وقد عقدت الأندية الـ 36 في الدوري الألماني للرجال، بقسميه الأول والثاني، اجتماعا افتراضيا، الثلاثاء، لتحديد الخطوط العريضة للبطولات. وقد يختلف عدد الجماهير حسب النادي.



وتعتمد العودة المبدئية على مدى انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، وتتطلب موافقة من السلطات الإقليمية والمحلية.



وقد أيد مسؤولو الصحة المحليون في لايبتسيغ خطط عودة المشجعين هناك، لكن حاكم بافاريا، موطن بطل الدوري الممتاز بايرن ميونيخ، كان أكثر حذراً .



واتفقت الأندية على منع حضور مشجعي الفريق الضيف، على أمل تقليل عدد الأشخاص الذين يسافرون عبر البلاد لحضور المباريات. والأقسام المخصصة للوقوف هي جزء أساسي من الثقافة الصاخبة للجماهير في ألمانيا، ولكن من الأسهل تطبيق التباعد الاجتماعي بين المشجعين الجالسين.



وثمة خطط أيضا للاحتفاظ بمزيد من البيانات الشخصية للمشجعين، باستخدام نظام تذاكر مخصص عبر الإنترنت للمساعدة في تتبع المخالطين.



ويبدأ الموسم الجديد في ألمانيا بمباريات الجولة الأولى من الكأس اعتبارا من 11 سبتمبر. وينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجولات الأخيرة من الدوري الأوروبي في ألمانيا هذا الشهر، لكن جميع المباريات ستقام بدون جماهير.



وجاءت قرارات الدوري في حين أقام نادي بروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني جلسة تدريبية مفتوحة أمام 300 مشجع يضعون كمامات، الثلاثاء.



المصدر: أسوشيتد برس