ديبالا أفضل لاعب في الدوري الإيطالي وإيموبيلي أفضل مهاجم



اختارت رابطة الدوري الإيطالي النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أفضل لاعب في الدوري للموسم المنصرم 2019-2020.



ديبالا خلف زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان توج الموسم الماضي..



واختارت الرابطة أيضاً من يوفنتوس البولندي فويتشيك تشيزني أفضل حارس مرمى، ومن إنتر الهولندي ستيفان دي فراي افضل مدافع.



أما جائزة أفضل لاعب وسط فمنحت للأرجنتيني أليخاندرو غوميس نجم أتالانتا، فيما آلت جائزة أفضل مهاجم لهداف الدوري تشيرو ايموبيلي نجم لاتسيو..



وحصل السويدي ديجان كولوسيفسكي لاعب بارما والمنتقل إلى اليوفي جائزة أفضل لاعب شاب.

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