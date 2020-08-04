رياضة | الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد نجم الفريق في 4 مباريات.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو النادي الأهلي، صدمة قوية بشأن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروي الأول، وذلك قبل استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي

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تاكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عدة مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري التى سيتم إستئنافها يوم 6 أغسطس المقبل.

ويأتي غياب ياسر إبراهيم للإصابة التى تعرض لها اللاعب بجذع في كاحل القدم خلال ودية الجونة، والتي شهدت تسجيل المدافع الدولي الهدف الثاني للفريق الأحمر، من أصل خمسة أهداف فاز بهم الأهلي على الجونة.

ومن الأرجح أن يغيب ياسر إبراهيم عن الملاعب أربعة اسابيع تقربياً ليفقتد الأهلي جهوده في أربعة مباريات سيخوضها الأحمر مع عودة الدوري أمام كلا، من أنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك أيام 9 و14 و17 و22 أغسطس المقبل.