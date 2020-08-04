رياضة | أول تعليق من فيران توريس بعد الانضمام لصفوف مانسنتر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فيران توريس بعد الانضمام لصفوف مانسنتر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب فيران توريس عن سعادته الكبيرة بعد الإنضمام رسميا لصفوف نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف نظيره نادي فالنسيا الإسباني.

وقال فيران فى تصريحات صحفية:"‏أنا سعيد للغاية للانضمام إلى فريق كبير مثل السيتي، كل لاعب يرغب في المشاركة في الفرق الهجومية ومانشستر سيتي هو احد من أكثر الأندية الهجومية في كرة القدم العالمية حاليا حيث يشجع اسلوب بيب جوارديولا على الكرة الهجومية وهذا الذي أحبه".

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وأضاف توريس:"بيب مدرب لديه سجل حافل في تحسين اللاعبين، إن جعله يشرف على تطوري هو حلم، فاز مان السيتي بالكثير من الألقاب في السنوات العشر الماضية وآمل أن أتمكن من لعب دور في استمرار هذا النجاح".

يذكر أن نادى مانسنتر سيتي قد أعلن اليوم عن ضم اللاعب فيران توريس لمدة 5 سنوات مقابل 23 مليون جنيه إسترليني قادما من صفوف فالنسيا الإسباني.