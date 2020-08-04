رياضة | الرائد يكتسح ضمك بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرائد يكتسح ضمك بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح الرائد ضيفه ضمك 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل أهداف الرائد ماركو بيريز في الدقيقة الثامنة وأحمد يوسف الزين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد فوزير في الدقيقة 80.

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ورفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وهذه هي أول جولة تقام في الدوري السعودي بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليل إرشادي شامل.