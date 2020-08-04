رياضة | بسبب كورونا.. نادال ينحسب من بطولة أمريكا للتنس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. نادال ينحسب من بطولة أمريكا للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالميًا، انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" بسبب مخاوف تتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.



وكان من المقرر أن يدافع نادال عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة الذي حصده في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد الفوز في النهائي على الروسي دانييل ميدفيديف، لكنه أعلن انسحابه اليوم.

وتنطلق بطولة فلاشينغ ميدوز في 31 أغسطس (آب) وتستمر حتى 13 سبتمبر (أيلول) المقبل.