رياضة | قناص البايرن في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قناص البايرن في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا للدوران مجددًا يوم الجمعة القادم، بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب جميع بلدان العالم.

وتستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا يومي الجمعة 7 أغسطس حيث يلتقي يوفنتوس مع ليون، ومانشستر سيتي مع ريال مدريد، بينما السبت 8 من نفس الشهر يواجه بايرن ميونيخ نظيره تشيلسي، ويلتقي برشلونة مع نابولي في إياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

ويتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني قائمة هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا، متفوقا بهدف وحيد عن إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند والذي سجل 10 أهداف، بينما يأتي في المرتبة الثالثة ميسلاف اورسيتش لاعب دينامو زغرب بـ7 أهداف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل استئناف البطولة مجددًا:-

1- روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) 11 هدفًا

2- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) 10 أهداف

3- ميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب) 7 أهداف

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4- هاري كين (توتنهام هوتسبير) 6 أهداف

5- درايس ميرتينز (نابولي) 6 أهداف

6- سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) 6 أهداف

7- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 5 أهداف

8- أندريس كونرادسين (روزنبرج) 5 أهداف

9- ماورو إيكاردي (باريس سان جيرمان) 5 أهداف

10- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 5 أهداف