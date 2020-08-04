رياضة | مانشستر سيتي يعلن التعاقد رسميًا مع نجم فالنسيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يعلن التعاقد رسميًا مع نجم فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أعلن نادى مانسنتر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن ضم اللاعب فيران توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رسميا قادما من صفوف نظيره نادى فالنسيا الإسباني.

كشفت تقارير صحفية انجليزية واسبانية أن صفقة اللاعب فيران توريس كلفت خزائن نادى مانشستر سيتي الإنجليزي مبلغ قدره 23 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة خمس سنوات حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025.

وأنهي ‏فيران توريس اللمسات الاخيرة على الصفقة اليوم واجتاز الكشف الطبي بنادي مانشستر سيتي الذي أعلن عن أول صفقاته هذا الصيف.

ويبحث نادى مانسشتر سيتي عن مدافع خلال هذا الصيف لتعزيز خط دفاع النادى الإنجليزي حيث يرغب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق ضم اللاعب الدولي الهولندي آكي مدافع بورنموث الإنجليزي.