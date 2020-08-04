رياضة | الأهلي يحدد ملعب مباراة الإياب أمام الوداد المغربي

اختار النادي الأهلي ملعب ستاد القاهرة الدولي لاستضافة مباراة الوداد المغربي فى إياب الدور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الاهلي قد أرسل للاتحاد الافريقي طلباً رسمياً بإقامة المباراة أمام الوداد المغربي في الإياب في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة .

ويقام نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا إذ يقام الذهاب يومى 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومى 2 و3 أكتوبر بمصر.

وتقام المباراة النهائية على ملعب محايد إذا تأهل فريق من مصر آخر من المغرب، أما في حالة تأهل فريقين من بلد واحدة ستقام المباراة النهائية في نفس البلد فى موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020.