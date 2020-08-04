رياضة | الفتح يعبر الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الفتح يعبر الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفتح الفوز على الفيحاء بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل هدفي الفتح مروان سعدان في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وسفيان بن دبكة في الدقيقة 75.

Advertisements

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر، ليجدد آماله في البقاء بالدوري، وتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذه هي أول مباراة تقام في الدوري السعودي بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليل إرشادي شامل.