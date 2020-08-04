رياضة | كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعطي «استمارة 6» لنجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بيع النيجيري معروف يوسف لنادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب المقاولون العرب في الحفاظ على اللاعب، والحصول على اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو شراؤه بصوره نهائية.

ويرحب معروف يوسف بالاستمرار مع المقاولون العرب، بسبب صعوبة عودته خلال الفترة المقبلة للزمالك، والحصول على فرصة للمشاركة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

ويضم الزمالك بين صفوفه أربع محترفين أجانب وهم، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو وفرجاني ساسي.