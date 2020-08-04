رياضة | سولشار يطالب نجوم اليونايتد بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشار يطالب نجوم اليونايتد بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن فريقه يمكنه قطع الخطوة المقبلة في التطور لو نال لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم ليختتم موسمه المميز.

وفاز يونايتد، الذي أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث، 5-0 على لاسك لينتس النمساوي في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي قبل أن يستضيفه غداً الأربعاء، في مباراة الإياب في أولد ترافورد لكن دون جماهير.

وأبلغ سولشار مؤتمراً صحافياً: "نبتعد بأربع مباريات عن الفوز باللقب، الفريق تطور على مدار الموسم ونحن سعداء بإنهاء الدوري في المركز الثالث لكن الخطوة المقبلة هي الفوز بلقب، اللاعبون يريدون اللعب وليس أخذ عطلة، ليس من السهل القول ‭'‬لا، ستأخذون راحة‭'‬. أتمنى أن تكون رغبة اللاعبين في الفوز مثلي، بالنسبة لي ندخل البطولة بلاعبين يريدون الفوز ولن نمنحهم عطلة".

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وسيخوض يونايتد المباراة بدون المدافعين أكسل توانزيبي ولوك شو بينما سيشارك جيسي لينغارد، الذي أحرز هدفه الأول في الدوري في 18 شهراً في الفوز على ليستر سيتي في ختام المسابقة، في التشكيلة الأساسية.

وأضاف سولشار: "أكسل يشعر بألم وسيخضع لجراحة في القدم، سيكون جاهزاً في بداية سبتمبر (أيلول)، الأمر ذاته بالنسبة للوك فسيكون جاهزاً عندما ينطلق موسم (2020-2021)، جيسي سيشارك من البداية غداً، لكن التشكيلة لن تكون مختلفة تماماً عن مباراة لاسك في مارس (آذار)".

وقال سولشار إنه سعيد بأداء المدافع كريس سمولينغ الذي عاد للفريق بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع روما الإيطالي.

وقال سولشار: "أعتقد أن كريس أظهر على مدار مسيرته مع يونايتد مدى أهميته، هذا الموسم اعتمد على أن يلعب بشكل أساسي، الآن عاد إلينا وأظهر كريس هذا الموسم أنه سيكون مهماً".