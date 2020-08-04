رياضة | دجلة يعقد الأمور.. الزمالك يتراجع عن ضم عبد العاطي

تراجع نادي الزمالك عن التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وجاء انسحاب الزمالك من التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب دجلة بسبب الامور المادية التي طلبتها إدارة دجلة للموافقة على رحيل اللاعب.

وقدم نادي الزمالك عرضا بقيمة 10 ملايين جنيه مع إمكانية عرض لاعب من صفوف النادي الأبيض ضمن الصفقة، بينما طلب نادي وادي دجلة الحصول على 55 مليون جنيه.

وتراجع الزمالك عن ضم اللاعب بسبب المطالب المادية الكبيرة التي حددتها للاستغناء عن اللاعب والتي تراها إدارة الزمالك مبالغ فيها ، خصوصا أن اللاعب لم يتواجد من قبل ضمن صفوف منتخب مصر رغم إمكانياته الفنية الجيدة.