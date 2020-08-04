رياضة | تطور مفاجئ في صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطور مفاجئ في صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية عن وجود تطورات جديدة في صفقة انتقاب الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية أن بروسيا دورتموند وافق على طلب مانشستر يونايتد بدفع بعض رسوم انتقال سانشو على شكل دفعات سنوية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد سيقوم بدفع مبلغ 120 مليون جنيه استرليني ولكن على دفعات، حيث سيدفعون أولا مبلغ 70 مليون ثم 30 مليون في عام 2021 ثم 20 مليون جنيه استرليني في 2022.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التعاقد مع سانشو يعتبر الهدف الأكبر لمانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.