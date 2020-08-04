رياضة | "تراي ماتش" في مران الأهلي بمشاركة حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "تراي ماتش" في مران الأهلي بمشاركة حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، بمشاركة حارسين، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي خاضه الفريق مساء اليوم على ملعب التتش.

واشتمل مران الفريق اليوم على جانب بدني وخططي، ثم خاض الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب للتحضير لمواجهة إنبي التي تقام مساء الأحد المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك حمدي فتحي في مران الفريق البدني وتدريبات الكرة، كما شارك في التقسيمة بعد الاطمئنان على حالته وجاهزيته للمرحلة المقبلة.