رياضة | جلسة في الجيم لياسر إبراهيم على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة في الجيم لياسر إبراهيم على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي، ثم أعقبها بجلسة في «الجيم»، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي الأحمر.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة في كاحل القدم خلال ودية الفريق الثانية أمام الجونة، التي أقيمت على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش والتحضير لمواجهة إنبي، التي تقام مساء الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.