رياضة | مران الأهلي.. فايلر يركز على الجانب الفني والخططي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. فايلر يركز على الجانب الفني والخططي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على الجانب الفني والخططي في مران الفريق، الذي انطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري.

وحرص فايلر، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لتنفيذ الجزء الخططي، وتحدث مع اللاعبين أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء والتشديد على ضرورة تنفيذ التعليمات الفنية.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني، وفقرة تدريب للتحرك بدون كرة.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل.