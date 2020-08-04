شكرا لقرائتكم خبر عن طرابزون يتقدم بعرض رسمي لاستعارة محمد النني من أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية تركية، عن تقدم نادي طرابزون سبور بعرض رسمي لأرسنال الإنجليزي لضم لاعبه محمد النني على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة الصباح التركية، إن طرابزون خاطب أرسنال بعرضه لاستعارة النني، وفي انتظار رد اللاعب وحسم موقفه خاصة وأنه لعب الموسم الماضي في صفوف بيشكتاش.

ولعب النني في صفوف بشكتاش خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أرسنال، بينما أشارت تقارير سابقة إلى رغبة اللاعب والفريق التركي في الاستمرار سويًا بالموسم المقبل.