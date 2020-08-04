شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلبية المسحة.. حمدي فتحي يشارك في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك حمدي فتحي في المران الجماعي بعد ظهور سلبية عينة كورونا، التي أجراها خلال الساعات الماضية.

وحرص الأهلي على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، حيث أجرى الفريق 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏