شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي تركي يتصارع على ضم تريزيجة وأستون فيلا يرفض التفريط في اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن أندية باشاك شهير، جالاتا سراي وفناربخشة، تواصلت مع ويليام دافيلا وكيل المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا.

ووفقًا لما أكدته صحيفة برمنجهام ميل المهتمة بأخبار أستون فيلا، فإن الثلاثي التركي أعلنوا لوكيل تريزيجيه رغبتهم في التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن العروض الثلاثة ستكون لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، بمقابل مادي يصل إلى مليون ونصف المليون يورو، مع راتب قدره مليوني يورو للاعب، لكن إدارة أستون فيلا ترفض التفريط في اللاعب بعد دوره الهام في إبقاء الفريق بالبريميرليج.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا يريد تدعيم خطه الهجومي قبل الموسم المقبل، مع الإبقاء على تريزيجيه كأحد أهم مفاتيح اللعب بالنسبة له.