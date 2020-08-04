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‎الأهلي راحة غدًا ويستأنف مرانه الخميس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الخميس المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، التي تقام مساء الأحد المقبل، وخاض الفريق مرانا قويا اليوم اشتمل على جانب بدني وخططي وتقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش».

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر الجمعة المقبل عقب نهاية المران الصباحي، وذلك ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، والذي يؤكد إجراء مسحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية.‎

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