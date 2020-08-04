‎الأهلي راحة غدًا ويستأنف مرانه الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة غدًا ويستأنف مرانه الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الخميس المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، التي تقام مساء الأحد المقبل، وخاض الفريق مرانا قويا اليوم اشتمل على جانب بدني وخططي وتقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش».
ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر الجمعة المقبل عقب نهاية المران الصباحي، وذلك ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، والذي يؤكد إجراء مسحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,640
-
تعافي
44,066
-
وفيات
4,888
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي راحة غدًا ويستأنف مرانه الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.