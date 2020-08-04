شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يسقط فى فخ التعادل أمام أبها بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق اتحاد جدة أمام مضيفه أبها، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

افتتح البرازيلي رومارينهو التهديف لصالح الاتحاد السعودى في الدقيقة 20 من زمن المباراة، قبل أن ينجح مهدى تاهرات في تسجيل التعادل لأبها في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، فيما نجح عمار النجار في تسجيل هدف أبها الثانى والفوز في الدقيقة 85 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة 23 جاء بها في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع أبها رصيده إلى 33 نقطة احتل بها المركز السادس.