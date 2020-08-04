قمة المدرجات الصامتة.. من يحرك الشارع؟

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وبخلاف التنافس القوي بين الندين التقليديين ومواجهتهما التي توصف بأقوى الديربيات العربية، قد تحدد مباراة اليوم الكثير من ملامح بطل النسخة الحالية، ففوز الهلال المتصدر الذي يبتعد عن النصر الوصيف برصيد 6 نقاط، يعني التجهيز المبكر للاحتفال باللقب، وهو ما لا يريده النصر، لذلك سيدفع بكل ما لديه لتحقيق الفوز وتقليص الفارق لإبقاء اللقب في المتناول.
وللمرة الأولى سيغيب الجمهور عن المباراة بسبب فيروس كورنا، وهو ما يجعل نتيجتها خالدة في الذاكرة، إضافة إلى أن الجولة تنطلق تحت مسمى»عيدنا عيدين»، احتفاء بتعافي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتزامن عودة الدوري مع عيد الأضحى.
قبل وبعد العودة
- يتصدر الهلال الترتيب برصيد 51 نقطة، يليه النصر ثانيا برصيد 45 نقطة.
- طوال تاريخهما تقابلا 155 مرة، فاز الهلال 61 مرة مقابل 51 للنصر، وتعادلا 43 مرة.
- تقابلا 23 مرة بدوري المحترفين، فاز الهلال 11 مرة مقابل 7 انتصارات للهلال، وتعادلا 5 مرات.
- النصر صاحب آخر فوز، وكان في الموسم الماضي بنتيجة 2-1.
- أكبر فوز للهلال على النصر 5-1 في موسم 2016 – 2017، وأكبر فوز للنصر 3-2 في الدور الثاني الموسم الماضي.
- لم يفز الهلال على النصر في المباريات الأربع الماضية، حيث فاز النصر مرتين وتعادلا مرتين.
- المواجهة تعود بعد انقطاع رسمي عن المباريات 142 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا.
- لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين، يلتقيان بدون جمهور بسبب جائحة كورونا.
- كل منهما خاض 5 مباريات تجريبية بمعسكره عقب إعلان موعد استئناف الدوري.
مباريات ودية خاضها الهلال
- فاز على التعاون 1-0
- فاز على الطائي 2-0
- فاز على الفيحاء 3-0
- تعادل مع الشعلة 2-2
- فاز على الرياض 4-0
مباريات ودية خاضها النصر
- خسر من الفتح 1-3
- فاز على الأنوار 10-0
- فاز على الشعلة 1-0
- خسر من الرائد 2-3
- فاز على الدرعية 2-1
لاعبون من الفريقين أصيبوا بكورونا
- نورالدين أمرابط (النصر)
- عبدالفتاح آدم (النصر)
- عبدالرحمن الدوسري (النصر)
- هتان باهبري (الهلال)
- أندريه كاريلو (الهلال)
كانت هذه تفاصيل خبر قمة المدرجات الصامتة..
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