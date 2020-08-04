إعادة حسابات بين العدالة والاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الاتفاق اليوم ضيفا على نظيره العدالة بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتفاق صاحب الـ29 نقطة، وهو يبحث عن النقاط الثلاث بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي، رغم افتقاده مهاجمه البارز المغربي وليد أزارو لعدم تمديد العقد.

وخلال التدريبات الأخيرة، أعاد المدرب، اللاعب التونسي نعيم السليتي لوسط الملعب مع التركيز على انطلاقات محمد الكويكبي من خلف السنغالي سليمان دوكارا أو هزاع الهزاع.

في المقابل، يطمح صاحب الأرض، فريق العدالة (17 نقطة) بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جويفاني ساليناس الذي حل بديلا للتونسي ناصيف البياوي، لإنعاش حظوظ البقاء والهروب من المركز الأخير بسلم الترتيب، ويريد تحقيق انطلاقة قوية تدعمه لتجاوز المطبات المتبقية في الجولات السبع المتبقية من الدوري، لذلك سيدخل المباراة بكل قتالية لعلمه أن التفريط يعني استمرار حجزه في العودة إلى دوري الدرجة الأولى.