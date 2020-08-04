فرسان مكة يتوعدون الليث بالثأر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع نظيره الشباب ضمن الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكله أمل بقيادة مديره الفني، الأوروجوياني دانيال كارينيو، في تحقيق العلامة الكاملة لضمان الاستمرار في المنافسة على مقعد متقدم، ولا سيما أن فرسان مكة يحتلون المركز الثالث بواقع 39 نقطة، فيما تفصلهم 6 نقاط فقط عن النصر صاحب المركز الثاني.

كما يبحث الوحدة عن رد الدين للشباب بعد أن خسر أمامه في الدور الأول 0-2 في الرياض.

وكان الوحدة وقبل فترة التوقف تغلب على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، كما أنه لا يزال الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم التعادل، حيث حقق 13 فوزا وخسر في 9 من أصل 22 مباراة.

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أما الضيف الشباب صاحب المركز الثامن فيبحث عن تحسين مركزه على الرغم من الأحوال المضطربة التي يعيشها الفريق بعد إعلان إدارة النادي أمس عدم قدرة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي بيدور كاشينيا على قيادة الفريق في مباراة اليوم بسبب خضوعه إلى حجر صحي، وهو ما قد يصعب مهمته اليوم، في مقابل تسهيلها أمام الوحدة الأكثر استقرارا من واقع تمسكه بجهازه الفني ولاعبيه الأجانب والمحليين، ونجاح معسكره الذي أقامه في جدة.

ويملك الشباب 31 نقطة بعد أن حقق الفوز 9 مرات وخسر في مثلها وتعادل في 4 مرات. وقبل التوقف خسر الليث أمام الاتفاق 0-1.

يشار إلى أن أبرز الغائبين من الفريقين في اللقاء عبدالله الزوري من الشباب وقودين وبوتيا من الوحدة.