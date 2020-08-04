فرسان مكة يتوعدون الليث بالثأر

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كما يبحث الوحدة عن رد الدين للشباب بعد أن خسر أمامه في الدور الأول 0-2 في الرياض.
وكان الوحدة وقبل فترة التوقف تغلب على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، كما أنه لا يزال الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم التعادل، حيث حقق 13 فوزا وخسر في 9 من أصل 22 مباراة.
أما الضيف الشباب صاحب المركز الثامن فيبحث عن تحسين مركزه على الرغم من الأحوال المضطربة التي يعيشها الفريق بعد إعلان إدارة النادي أمس عدم قدرة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي بيدور كاشينيا على قيادة الفريق في مباراة اليوم بسبب خضوعه إلى حجر صحي، وهو ما قد يصعب مهمته اليوم، في مقابل تسهيلها أمام الوحدة الأكثر استقرارا من واقع تمسكه بجهازه الفني ولاعبيه الأجانب والمحليين، ونجاح معسكره الذي أقامه في جدة.
ويملك الشباب 31 نقطة بعد أن حقق الفوز 9 مرات وخسر في مثلها وتعادل في 4 مرات. وقبل التوقف خسر الليث أمام الاتفاق 0-1.
يشار إلى أن أبرز الغائبين من الفريقين في اللقاء عبدالله الزوري من الشباب وقودين وبوتيا من الوحدة.
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