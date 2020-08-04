حجر صحي لمدرب الشباب بعد 7 أيام تدريبات

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ويخضع الطاقم الفني إلى الحجر الصحي وفقا لتعليمات وزارة الصحة وبروتوكول وزارة الرياضة.
وكان بيدرو وجهازه المعاون وصلوا الخميس الماضي إلى الرياض، لتسلم مهمة تدريب الفريق خلفا للإسباني لويس جارسيا الذي رفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم، واشترط التوقيع لمدة سنة جديدة.
كما أشرف بيدرو على تدريبات الفريق في الفترة الماضية وعمل على تهيئته لمواجهة الوحدة غدا، وأثار عدم خضوع الجهاز الفني للحجر الصحي فور وصوله مباشرة وإرجاء الإعلان عن ذلك إلى ما قبل يوم واحد من مباراة دورية للفريق تساؤلات الوسط الرياضي.
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