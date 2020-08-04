شكرا لقرائتكم خبر حجر صحي لمدرب الشباب بعد 7 أيام تدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور 7 أيام على وصوله إلى الرياض، أعلن نادي الشباب أمس، إخضاع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي بيدور كايشينيا وكامل طاقمه المساعد إلى حجر صحي، في إشارة إلى غياب جميع أعضاء الجهاز الفني عن قيادة الفريق أمام الوحدة اليوم ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخضع الطاقم الفني إلى الحجر الصحي وفقا لتعليمات وزارة الصحة وبروتوكول وزارة الرياضة.

وكان بيدرو وجهازه المعاون وصلوا الخميس الماضي إلى الرياض، لتسلم مهمة تدريب الفريق خلفا للإسباني لويس جارسيا الذي رفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم، واشترط التوقيع لمدة سنة جديدة.

كما أشرف بيدرو على تدريبات الفريق في الفترة الماضية وعمل على تهيئته لمواجهة الوحدة غدا، وأثار عدم خضوع الجهاز الفني للحجر الصحي فور وصوله مباشرة وإرجاء الإعلان عن ذلك إلى ما قبل يوم واحد من مباراة دورية للفريق تساؤلات الوسط الرياضي.