اخبار الرياضه

الهلال يلاحق مهاجم طرابزون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر الهلال يلاحق مهاجم طرابزون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تناقلت صحف تركية وغانية أنباء عن رغبة نادي الهلال في ضم مهاجم فريق طرابزون سبور التركي، الغاني كاليب إيكوبان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في إشارة إلى تخلي الهلال عن عمر خريبين.

وكشف الإعلام التركي عن اتفاق الهلال والنادي التركي من حيث المبدأ، إلا أن الخلاف قائم حول القيمة المالية، حيث قدم الهلال عرضا بـ4 ملايين يورو، فيما حدد مسؤولو طرابزون سبور 7 ملايين يورو مقابل بيع عقد اللاعب، ولا تزال المفاوضات قائمة بين الطرفين التي بدأت في أبريل الماضي.

من ناحية ثانية ينتظر أن يعير الهلال لاعبه أمين كردي خلال فترة الانتقالات الصيفية لأحد الأندية المحلية بعد أن أبدى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجته لخدماته في الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يلاحق مهاجم طرابزون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا