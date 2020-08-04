الهلال يلاحق مهاجم طرابزون

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وكشف الإعلام التركي عن اتفاق الهلال والنادي التركي من حيث المبدأ، إلا أن الخلاف قائم حول القيمة المالية، حيث قدم الهلال عرضا بـ4 ملايين يورو، فيما حدد مسؤولو طرابزون سبور 7 ملايين يورو مقابل بيع عقد اللاعب، ولا تزال المفاوضات قائمة بين الطرفين التي بدأت في أبريل الماضي.
من ناحية ثانية ينتظر أن يعير الهلال لاعبه أمين كردي خلال فترة الانتقالات الصيفية لأحد الأندية المحلية بعد أن أبدى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجته لخدماته في الموسم المقبل.
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