خوليو سيزار يتمناها صفراء

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وأعرب سيزار عن سعادته بتمثيل النصر، مؤكدا مغادرته السعودية وفي رصيده ذكريات جميلة خلال الفترة التي قضاها محترفا في النصر، مشيرا إلى أنه لا يزال يرتبط بعلاقات مع أصدقاء ينتمون للبيت النصراوي. وأكد سيزار أنه يتابع النصر بين الحين والآخر.
وكان خوليو سيزار لعب للنصر مطلع عام 2000 لمدة موسمين وسجل نحو 20 هدفا للفريق، كما كان علامة فارقة في الفترة التي قضاها في فترة رئاسة الأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود للنادي.
كما سبق أن تمنى خوليو سيزار العودة إلى السعودية كمدرب للنصر بعد أن عمل بعد اعتزاله على تدريب عدد من الفرق البوليفية والمنتخب البوليفي الأول، وفريق كارابوب الفنزويلي وغيره من الفرق.
يذكر أن سيزار يعمل دائما قبل مواجهات النصر والهلال على نشر مقاطع مرئية يحفز فيها الجماهير النصراوية ويطالبها بالوقوف مع فريقها ومؤازرة اللاعبين.
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